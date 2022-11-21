«Сбербанк» арендовал все офисы в БЦ Neboplaza в Екатеринбурге

Здание находится на на улице Розы Люксембург, 56а. Фото: паблик Neboplaza во «ВКонтакте»

«Сбербанк» арендовал все офисы в новом бизнес-центре Neboplaza на улице Розы Люксембург, 56а. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе кредитной организации.

- В бизнес-центре будут размещаться ИТ-специалисты, - сообщили там.

Летом гола стало известно, что «Сбербанк» выставил на продажу здание старейшего офиса на Малышева, 31в в Екатеринбурге за 265 миллионов рублей.

Площадь объекта составляет 3,8 тысячи квадратных метров. В нем четыре этажа. При этом объект смогут передать покупателю не раньше 31 марта 2023 года.

В банке объяснили продажу оптимизацией расходов. Там отметили, что значительную часть здания занимают офисные площади, которых у банка достаточно в других локациях.