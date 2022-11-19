Минюст признал иноагентом о журналиста из Екатеринбурга

Журналист из Екатеринбурга является главным редактором издания Republic* и учредителем It's My City Фото: соцсети Дмитрия Колезева

Журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Колезева* 18 ноября признали иноагентом. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минюста РФ.

- Как вы понимаете, когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает, - написал журналист в своем telegram-канале.

Дмитрий Колезев* является главным редактором издания Republic* и учредителем It's My City. Ранее его объявили в розыск по линии МВД России. Информация появилась на сайте министерства. Согласно картотеке, журналист является фигурантом уголовного дела. Однако статья УК не указана.

* признан в России иноагентом