Сам Колезев пока не знает, по какой статье на него завели уголовное дело. Фото: соцсети Дмитрия Колезева

Журналиста Дмитрия Колезева объявили в розыск по линии МВД России. Информация появилась на сайте министерства. Согласно картотеке, Козелев является фигурантом уголовного дела. Однако статья УК не указана. Дмитрий Колезев является главным редактором издания Republic* и учредителем It's My City.

- Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав - спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно, - написал Колезев в своем telegram-канале.

Напомним, что в апреле Колезев подавал иск против телеведущего Владимира Соловьева. Кроме этого Роскомнадзор заблокировал сайт журналиста. В конце марта был ограничен доступ к сайту It’s My City.

*включен Минюстом в список СМИ-иноагентов.

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