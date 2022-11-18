Семьям погибших при восстановлении Донбасса свердловчан выплатят по полтора миллиона

Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области власти выплатят полтора миллиона рублей семьям жителей региона, которые могут погибнуть при восстановлении городов в новых субъектах России. Также на компенсации могут рассчитывать и раненые.
- Это предоставление единовременных денежных выплат получившим ранение во время командировки с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, - сообщили 66.ru в департаменте информационной политики Свердловской области.
Также документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели.
Напомним, что 20 октября было подписано постановление о социальных выплатах семьям мобилизованных. Получить их можно двумя способами. Первый – самый массовый, через реестры от муниципальных образований. Второй механизм – заявительный порядок.