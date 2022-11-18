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НовостиОбщество18 ноября 2022 17:16

Семьям погибших при восстановлении Донбасса свердловчан выплатят по полтора миллиона

Также на компенсации могут рассчитывать и раненые
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели

Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти выплатят полтора миллиона рублей семьям жителей региона, которые могут погибнуть при восстановлении городов в новых субъектах России. Также на компенсации могут рассчитывать и раненые.

- Это предоставление единовременных денежных выплат получившим ранение во время командировки с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, - сообщили 66.ru в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели.

Напомним, что 20 октября было подписано постановление о социальных выплатах семьям мобилизованных. Получить их можно двумя способами. Первый – самый массовый, через реестры от муниципальных образований. Второй механизм – заявительный порядок.