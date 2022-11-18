Часть финансирования город получил из областного бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за минувший год отремонтировали уже 114 лифтов, на замену механизма в кабинах ушло уже порядка 134 миллионов рублей. Часть финансирования город получил из областного бюджета.

По данным местного издания TagilCity.ru, в 2022 году программа «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» выполнена в полном объеме.

При этом известно, что из городского бюджета на эти цели было потрачено больше 50 миллионов рублей. Всего за шесть лет в Нижнем Тагиле заменили 503 лифта, а это почти 90 % от общего количества подъемников.

Напомним, летом в Екатеринбурге из 16-этажного жилого дома № 36 на улице Черепанова украли лифт. В 2022 году жильцы решили обновить подъемные механизмы за счет спецсчета дома.