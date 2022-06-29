Из многоэтажки в Екатеринбурге украли лифт

Демонтированный лифт хранился в доме на 16 этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из 16-этажного жилого дома № 36 на улице Черепанова украли лифт. В 2022 году жильцы решили обновить подъемные механизмы за счет спецсчета дома. Они специально оформили федеральную субсидию и пригласили подрядчика. А из старого лифта собственники квартир хотели извлечь пользу и продать, сообщает портал E1.RU.

Демонтированный механизм хранились в доме на 16 этаже. Однако жильцы не успели продать старый лифт. Большую часть металла и электродвигатель украли неизвестные. Они ночью закрыли камеру видеонаблюдения. Также они подогнали к подъезду машину и погрузили оборудование.

- Из-за этих краж дом недосчитался на своем счете 70 тысяч рублей. В ночь на 28 июня украли электродвигатель. Несколько дней назад были украдены шкив и еще одна деталь лифта, - рассказала одна из жительниц дома.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что информации о краже лифта им не поступало.

Ранее, в декабре 2021 года, в ресторане «Влади» на 37-этаже «Высоцкого» в Екатеринбурге менеджеры смены обнаружили пропажу жидкого мыла. Подозреваемого в краже выследили по камерам видеонаблюдения. Им оказался солидный мужчина, который сидел в ресторане с компанией.