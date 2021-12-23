Солидный мужчина украл мыло в «Высоцком»

Забавный случай кражи жидкого мыла заметили сотрудники ресторана на 37-этаже бизнес-центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забавный случай кражи жидкого мыла заметили сотрудники ресторана на 37-этаже бизнес-центра. Менеджеры смены обнаружили пропажу еще позавчера, 21 декабря. Как рассказали сотрудники ресторана, с кражей жидкого мыла они столкнулись впервые. Кроме того, в этом туалете сделали ремонт буквально полтора месяца назад и поставили новые дозаторы.

- Менеджер рассказал, что из туалета пропало мыло. Затем, они пришли к охраннику смотреть записи с камер видеонаблюдения. Смотрим, а там был солидный мужчина, который до этого сидел в компании мужчин в ресторане. После того, как они стали расходиться, он пошел в туалет и мыл руки без мыла. Не знаю, как он снял дозатор, потому что все было прикручено. Затем он поставил к себе в портфель бутылочку с мылом, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ресторане «Влади».

Зачем этому мужчине понадобилось жидкое мыло, сказать сложно. Однако сотрудники ресторана предположили, что посетителю очень понравился красивый бутылек. Как рассказывает персонал, раньше из их заведения ничего не пропадало.

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