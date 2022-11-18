Спасатели подняли человека и передали сотрудникам скорой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мужчина сорвался с обрыва и остался жив, инцидент произошел в микрорайоне Новая Кушва. На место происшествия отправлялись бригады медиков и спасателей.

- Диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок от диспетчера скорой медицинской помощи, что в районе Новой Кушвы с обрыва упал человек. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, - рассказали в пресс-службе тагильского Центра защиты населения и территории.

Спасатели подняли человека и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, в Нижнем Тагиле дети едва не провалились в воду, бегая по первому тонкому льду на городском пруду. Местные спасатели рассказали, что сейчас его толщина едва достигает пяти сантиметров и он считается очень опасным.