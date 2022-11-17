Фото: социальные сети спасателя Сергея Коперкина

В Нижнем Тагиле дети едва не провалились в воду, бегая по первому тонкому льду на городском пруду. Местные спасатели рассказали, что сейчас его толщина едва достигает пяти сантиметров, и он считается очень опасным.

- Сегодня спасатели МБУ «Центр защиты населения» предотвратили беду, которая могла возникнуть в районе отеля «Демидов Плаза». Дети после уроков пошли побегать по льду. Их увидели спасатели и вывели на берег, а также провели профилактическую беседу, - рассказал на своей странице в социальных сетях спасатель Сергей Коперкин.

Он отметил, что ежегодно на тонком льду погибают люди, как правило, это рыбаки и дети. Напомним, В Каменске-Уральском на улице Суворова насмерть замерз 32-летний мужчина. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СК по Свердловской области. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.