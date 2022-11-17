В Каменске-Уральском насмерть замерз 32-летний мужчина

Проводится доследственная проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском на улице Суворова насмерть замерз 32-летний мужчина. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СК по Свердловской области. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

- Следственным отделением по г. Каменск-Уральский СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела молодого мужчины на участке местности - на выезде из города, - рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области майор юстиции Максим Чалков.

Как сообщил начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, мужчину звали Игорь.

Также в СК отметили, что по имеющимся данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется.