Чаще всего спам свердловчанам шлют банки, медцентры и стоматологии

За 2022 года вынесено 125 постановлений об административном наказании за спам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего спам жителям Свердловской области шлют банки, медцентры и стоматологии. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального УФАС Сергей Волков на пресс-конференции.

Он рассказал, что в 2022 году почти каждый день регистрируется как минимум одна жалоба на спам. Уральцы сетуют на рекламные СМС-сообщения, звонки и электронные письма, которые приходят им без их согласия.

За 2022 год свердловское УФАС вынесло 125 постановлений об административном наказании за спам. Общая сумма штрафов достигла 4,6 миллиона рублей. За аналогичный период 2021 года назначили штрафов на 4,5 миллиона рублей.

Ранее свердловское УФАС оштрафовало АО «ОТП Банк» на 600 тысяч рублей за ненадлежащую СМС-рекламу. Сообщения рассылали без согласия абонента. А также в нем не были указаны все необходимые условия, влияющие на стоимость кредита.