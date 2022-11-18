Екатеринбург накрыл морозный туман

Выходные будут морозными и безветренными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург утром 18 ноября накрыл морозный туман. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели.

- Вышла из дома, а там все небо в дымке и небольшой снег идет. Настоящая зима пришла. Туман поглотил даже верхушки высоток, - рассказала горожанка.

По данным синоптиков Уралгидрометцентра, 18 ноября будет переменная облачность и слабый снег. Температура днем составит -9… -11 градусов. Ветер ожидается переменных направлений 1 - 6 метров в секунду.

В ночь на 19 ноября температура опустится до -15… -17 градусов. Днем воздух прогреется до -9… -11 градусов. В ночь на 20 ноября похолодает до -16… -18 градусов. Днем температура составит -8… -10 градусов. В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Ветер неустойчивый и слабый.