В «Водоканал-НТ» объяснили, почему не стали устранять коммунальную аварию ночью

Аварийная служба к обеду устранила утечку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Водоканал-НТ» объяснили, почему не стали устранять коммунальную аварию на улице Октябрьской Революции ночью. По словам представителей компании, из-за ремонтных работ было бы много шума от дорожной техники, а еще пришлось бы отключить котельную, и в домах горожан к утру было бы холодно.

- К утру о деталях аварии, месте утечки и точки отключения с минимальным попаданием абонентов было уже известно все, техника и слесаря АВР были готовы к ремонту, поэтому остановка котельной была минимальна по времени, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Водоканал-НТ». - Под отключение попадает большой участок водопровода, много домов и котельная в том числе. Сама утечка незначительная, поэтому экстренно поднимать все бригады с техникой ночью смысла нет.

Ночью дежурная бригада патрулировала район и контролировала интенсивность утечки, которая произошла на водопроводе диаметром 100 мм. А утром, когда жители домов, попадающих под отключение, ушли на работу, аварийные бригады приступили к устранению аварии. Также выехали на место дорожные службы. К обеду все работы были завершены.