В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии затопило улицу

Вода затопила проезжую часть и тротуары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ночью, 17 ноября, из-за коммунальной аварии на Октябрьской Революции,15 затопило улицу. Холодной водой, по словам местных жителей, затопило проезжую часть и тротуары.

- Не дождавшись приезда аварийной службы, сделала к ним повторный звонок. Получила ответ, что выезжать сегодня не собираются. Устранять аварию начнут только завтра утром! Потому что сейчас не могут допустить отключения котельной, - рассказала женщина в группе «ВКонтакте» «Черный список Тагила».

Горожане возмутились ответом аварийной службы, так как из-за морозов вода превратиться в каток.

В пресс-службе компании «Водоканал-НТ» «КП-Екатеринбург» обещали предоставить информацию по аварии позже.