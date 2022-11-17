Половина жительниц Свердловской области готовы освоить мужские профессии

4% женщин заявили, что освоят любую рабочую профессию в случае необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на фоне мобилизации вырос спрос на «мужские» профессии. Поэтому сотрудники исследовательского центра Зарплаты.ру решили спросить женщин, готовы ли они заняться мужским трудом. Оказалось, что 50% жительниц Свердловской области не против освоить мужские профессии.

- Среди основных причин, по которым женщины готовы взяться за мужской труд, 66% называют желание поддержать производство в трудные времена, 23% привлекает более высокая, чем в «женских» профессиях заработная плата, 20% просто хотят поменять сферу деятельности, 9% привлекает социальный пакет на больших производственных предприятиях, - рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы и персонала.

Опрос также показал, что больше всего свердловчанки готовы стать водителями грузовых машин (28%), сторожами (17%), разнорабочими (16%) и машинистами (14%). Механиками и автослесарями могли бы устроиться только по 5%. Слесарями/сантехниками и монтажниками готовы работать по 4% участниц опроса. Столько же заявили, что освоят любую рабочую профессию в случае необходимости. При этом, менее всего женщин привлекают профессии электрика, токаря и грузчика (по 1%).