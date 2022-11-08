Работодатели активно ищут сотрудников в сферах, где преимущественно заняты мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на фоне мобилизации вырос спрос на «мужские» профессии. Об этом свидетельствуют данные службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

- Нынешний подъем во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников, - рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. - в целом, кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них все более сглажено.

Наиболее заметно, по данным экспертов, количество вакансий выросло в таких сферах, как «Транспорт, логистика» (+11,3% к сентябрю), «Рабочий персонал» (+11,2%), «Инсталляция и сервис» (+10,8%). Также больше стали искать сотрудников на 6% в сфере «Строительство, недвижимость», на 4,6% в «Автомобильном бизнесе» и на 4,1% в «Добыче сырья».

Также специалисты подсчитали, что всего по сравнению с сентябрем количество вакансий в Свердловской области за октябрь выросло на 3,7%.