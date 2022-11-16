Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 14:53

Жители Екатеринбурга заметили над городом солнечное гало

Блики, похожие на радугу, можно было наблюдать из разных районов города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Блики, похожие на радугу, можно было наблюдать из разных районов города

Блики, похожие на радугу, можно было наблюдать из разных районов города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в первые морозные дни могли наблюдать необычное природное явление: солнечное гало. Известно, что блики, похожие на радугу, можно было наблюдать из разных районов города.

- Зимой это оптическое явление наблюдается нередко. Возникает при малооблачной погоде вокруг Солнца или Луны при наличии в атмосфере кристаллов в виде тонкой призмы, - рассказали в уральском гидрометцентре.

Ранее фотограф-любитель Александр Покровский из Нижнего Тагила сумел запечатлеть редкое для Свердловской области явление природы: северное сияние. Кадры были сделаны на трассе под Верхней Салдой в районе поворота на поселок Свободный. Снимками мужчина поделился в социальных сетях 18 августа.