Жители Екатеринбурга заметили над городом солнечное гало

Блики, похожие на радугу, можно было наблюдать из разных районов города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в первые морозные дни могли наблюдать необычное природное явление: солнечное гало. Известно, что блики, похожие на радугу, можно было наблюдать из разных районов города.

- Зимой это оптическое явление наблюдается нередко. Возникает при малооблачной погоде вокруг Солнца или Луны при наличии в атмосфере кристаллов в виде тонкой призмы, - рассказали в уральском гидрометцентре.

Ранее фотограф-любитель Александр Покровский из Нижнего Тагила сумел запечатлеть редкое для Свердловской области явление природы: северное сияние. Кадры были сделаны на трассе под Верхней Салдой в районе поворота на поселок Свободный. Снимками мужчина поделился в социальных сетях 18 августа.