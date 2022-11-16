Часть наземного метро в Екатеринбурге проложат через лес

Глава Екатеринбурга рассказал о сложностях со строительством наземного метров Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 16 ноября на форуме «Города России 2030» рассказал о том, как будет создаваться в Екатеринбурге наземное метро. Так, по словам главы города, одной из проблем стало то, что часть путей пройдет через лес.

- Часть маршрутов пройдет по землям лесного фонда. Но нам пошли навстречу из Рослесхоза. Есть инициатива сформировать рабочую группу, чтобы решать эти вопросы, - сказал Алексей Орлов, глава Екатеринбурга.

Наземное метро это крупный инфраструктурный проект. С его помощью Екатеринбург свяжут с городами-спутниками. Сеть дорог будет включать железнодорожное кольцо вокруг Екатеринбурга и ветви до семи городов екатеринбургской агломерации.

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