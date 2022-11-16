Екатеринбург хотят превратить в сухой порт с наземным метро

Екатеринбург станет главным сухим портом России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 16 ноября, стартовал Общероссийский форум «Города России - 2030». Он открылся Главной стратегической сессией, участие в которой приняли полномочный представитель Президента России в УРФО Владимир Якушев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Форум проводится уже в шестой раз. Он стал серьезной площадкой, на которой мы обсуждаем пути и перспективы развития российских городов, - сказал Владимир Якушев на открытии. - Вопросы, которые обсуждаются здесь сегодня, волнуют всю Россию. Сегодня властям, которые работают в городах, приходится решать большой спектр вопросов. Это вызовы, с которыми мы столкнулись, - пандемия и достаточно жесткое давление на нашу страну в виде санкций. Возникало много вопросов. Возможно, кому-то даже было страшно. Но время идет, где-то находится замена зарубежным компаниям, где-то кто-то передумал и остался. Работа в этом плане продолжается. И это время для творческих решений.

Владимир Якушев отметил, что вопросы, которые обсуждаются на форуме, волнуют всю Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-губернатор Олег Чемезов в свою очередь на открытии рассказал, какие проекты будут определять будущее Екатеринбурга.

- Сухой порт позволит Екатеринбургу стать крупнейшим транспортно-логистическим хабом, - сказал Олег Чемезов. - Мы также прорабатываем создание наземного метро, которое объединит восемь городов.

Вице-губернатор Олег Чемезов рассказал, какие проекты будут определять будущее Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, поприветствовав участников, также рассказал, как будет развиваться столица Урала в будущем.

- В последние годы городам России пришлось работать в непростой обстановке, - сказал Алексей Орлов. - Но вопреки вызовам наши города хорошеют и благоустраиваются. Мы по городу видим позитивные процессы. Мы отдаем себе отчет о том, что нам нужен качественно новый уровень развития экономики. Поэтому мы сформировали коллегиальный орган - городской совет директоров. Вместе ищем решение, как противостоять вызовам. Одним из инструментов мы видим взаимодействие в рамках городских агломераций. Мы с 13 соседями формируем инфраструктурные проекты, опираясь на общие трудовые земельные и иные ресурсы.

Алексей Орлов рассказал, как будет развиваться столица Урала в будущем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Форум будет проходить в Екатеринбурге 16 и 17 ноября. В нем примут участие порядка 2 000 представителей разных регионов России.