В Нижнем Тагиле местную жительницу оштрафовали за нападение на полицейского

По решению суда, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 35-летняя местная жительница получила штраф за нападение на полицейского. Инцидент произошел 16 марта этого года в квартире дома по улице Бобкова. Нетрезвая женщина применила насилие в отношении сотрудника при исполнении.

- После случившегося злоумышленница была доставлена для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции. По итогам расследования уголовное дело следователем СК России направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По решению суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, в селе под Нижним Тагилом 41-летний пьяный местный житель избил полицейского, когда пришел в отделение. Инцидент произошел 18 октября, тогда нетрезвый уралец попал в дежурную часть для участия в следственных действиях по статье «Угроза убийством».