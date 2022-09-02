В Екатеринбурге мужчина напал на полицейского, находясь в дежурной части

Специалисты добавили, что за совершение этого преступления уральцу грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 37-летнего местного жителя напал на полицейского, находясь в здании дежурной части. Во время разбирательства выяснилось, что 31 июля мужчину доставили в отделение за нарушение общественного порядка.

В какой-то момент он применил силу в отношении полицейского. Его допросили в качестве подозреваемого, и он признал свою вину.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время по делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Специалисты добавили, что за совершение этого преступления уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.