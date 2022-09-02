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Общество2 сентября 2022 13:27

В Екатеринбурге мужчина напал на полицейского, находясь в дежурной части

Уральца доставили в отделение за нарушение общественного порядка, и там он совершил еще одно преступление
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Специалисты добавили, что за совершение этого преступления уральцу грозит до пяти лет лишения свободы

Специалисты добавили, что за совершение этого преступления уральцу грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 37-летнего местного жителя напал на полицейского, находясь в здании дежурной части. Во время разбирательства выяснилось, что 31 июля мужчину доставили в отделение за нарушение общественного порядка.

В какой-то момент он применил силу в отношении полицейского. Его допросили в качестве подозреваемого, и он признал свою вину.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время по делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Специалисты добавили, что за совершение этого преступления уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.