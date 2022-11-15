В Екатеринбурге утвердили новые границы Академического района

Один из плюсов Академического – большое количество молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге депутаты регионального Законодательного собрания утвердили новые границы Академического района. По словам градоначальника, ранее в его состав не были включены Институт металлургии и теплофизики, а также важнейший объект энергетики - ТЭЦ «Академическая».

- Изменение заключается в том, чтобы провести восточную границу Академического района по улице Академика Вонсовского, далее по улице Исследователей, проезду Складскому, улице Мостовой, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Принятие поправок в областной закон не потребует дополнительных бюджетных расходов. Напомним, на заседании гордумы в 2019 году было принято решение включить микрорайон Академический в список районов города.

Один из плюсов Академического - большое количество молодежи. А также единая концепция застройки и развития территории и продуманный архитектурный стиль.