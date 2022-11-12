Мэрия Нижнего Тагила потратит 2,4 млн рублей на уборку общественных туалетов

Генеральная уборка должна проходить раз в месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика по уборке общественных туалетов. Сумма контракта составляет почти 2,4 миллиона рублей. Информация об аукционе появилась на сайте «РосТендер».

Подрядчик должен будет организовать ежедневную уборку туалетов в городе с 1 декабря 2022 года и до 30 ноября 2023 года. В документах говорится, что необходимо будет также каждые два часа проверять санитарное состояние помещений. Генеральная уборка должна проходить раз в месяц.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 ноября. Итоги торгов подведут 22 ноября.

Ранее стало известно, что мэрия Нижнего Тагила закупит два ретро-трамвая за 142 миллиона рублей. Подрядчик должен будет их поставить до 10 декабря.