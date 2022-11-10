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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:35

Нижний Тагил купит два ретро-трамвая за 142 млн рублей

Их должны поставить до 10 декабря
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В августе стало известно, что власти Свердловской области подарили Нижнему Тагилу к его 300-летию два ретро-трамвая. Фото: Фото: ОАО «Уралтрансмаш»

В августе стало известно, что власти Свердловской области подарили Нижнему Тагилу к его 300-летию два ретро-трамвая. Фото: Фото: ОАО «Уралтрансмаш»

Мэрия Нижнего Тагила закупит два ретро-трамвая за 142 миллиона рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

В документах говорится, что трамваи нужно поставить до 10 декабря. Заявки будут приниматься до 17 ноября.

В августе стало известно, что власти Свердловской области подарили Нижнему Тагилу к его 300-летию два ретро-трамвая. Вагоны должен был поставить завод «Уралтрансмаш». Ожидалось, что первый трамвай приедет вечером 10 августа.

Мэр Нижнего Тагила заявлял, что ретро-трамваи будут сдавать в аренду. Также власти планировали устраивать в них экскурсии по городу и проводить в вагоне мероприятия.