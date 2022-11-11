В Екатеринбурге пройдет фестиваль в честь Сергея Рахманинова

В Екатеринбурге фестивалем отметят юбилей Сергея Рахманинова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская филармония отметит 150-й юбилей величайшего композитора Сергея Рахманинова. В Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка». Он будет идти с 28 марта по 1 апреля 2023 года.

- Этот фестиваль — единственное культурное событие в России, в фокусе внимания которого окажется вокально-симфоническое и хоровое наследие композитора, - рассказали в пресс-службе филармонии.

Участниками фестиваля станут Симфонический хор Свердловской филармонии, Камерный хор Московской консерватории, Уральский академический и молодёжный симфонический оркестры, а также профессиональные и учебные хоры региона. Во время фестиваля гостям удастся послушать практически все произведения Рахманинова, написанные им для хора и с участием хора.

Солировать с коллективами приглашены ведущие солисты оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Гениальное творчество российского композитора будет проиллюстрировано картинами художников. Видеопроекции картин Шишкина, Денисова – Уральского, Саврасова, Нестерова и многих других именитых художников будут отображать настроения фестиваля.