Прокуратура объяснила, почему отменились концерты Anacondaz в Екатеринбурге

Ответ от ведомства опубликовал в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков Фото: Мария Трапезникова

Прокуратура Свердловской области объяснила, почему в июле этого года в Екатеринбурге отменили концерт известной группы Anacondaz. Ответ от ведомства опубликовал в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

- Зампрокурора области заявил, что музыканты ранее поддерживали Алексея Навального*, выступали с критикой органов власти и осуждали проведения специальной военной операции на территории Украины, - говорится в заявлении Павла Чикова.

При этом полиция настаивает на том, что концерт, запланированный на 22 июля, не был согласован в качестве массового мероприятия.

Напомним, известная группа Anacondaz собиралась судиться с властями после отмены концерта в Екатеринбурге. Музыканты должны были выйти на сцену 22 июля, однако за несколько часов до выхода им пришел запрет на выступление, а на входе на площадку дежурили полицейские.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов