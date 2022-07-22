В Екатеринбурге по требованию МВД отметили концерт известной группы Anacondaz

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге отметили концерт известной группы Anacondaz по требованию МВД. Исполнители должны были спеть на Cuba Beach Club. Однако за несколько часов до выхода на сцену им пришел запрет на выступление, а на входе на площадку дежурят полицейские.

- У нас есть важная информация для людей. Екатеринбург, привет и пока, концерт сегодня по требованию МВД отменяется. Потом мы может оспорить это решение в прокуратуре и других инстанциях. Радоваться нет повода, но и грустить мы не будем, - сообщили сами исполнители в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отменили фестиваль «Смена», на котором должна была выступать украинская группа «Нервы». Организаторы объяснили, что долго искали замену коллективу, так как организовать их выступление в России невозможно. Коллективу запрещено выступать в РФ.