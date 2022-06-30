В Екатеринбурге отменили фестиваль, где должна была выступать группа «Нервы»

Коллективу запрещено выступать в РФ
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Екатеринбурге отменили фестиваль «Смена», на котором должна была выступать украинская группа «Нервы». Об этом сообщает Teleclub в своих соцсетях.
- При всех новых вводных у нас получается абсолютно другой фестиваль. Не тот, который мы изначально планировали и обещали, - рассказали там.
Организаторы объяснил, что долго искали замену украинской группе, так как организовать их выступление в России невозможно. Коллективу запрещено выступать в РФ.
Фестиваль «Смена» должен был пройти на летней сцене Teleclub 6 августа. Купленные билеты можно обменять на другие мероприятия Tele-Club Group.
Ранее в Екатеринбурге отменили традиционный Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходил каждое лето. При этом причину организаторы не раскрывали.