В Екатеринбурге отменили фестиваль, где должна была выступать группа «Нервы»

Коллективу запрещено выступать в РФ Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге отменили фестиваль «Смена», на котором должна была выступать украинская группа «Нервы». Об этом сообщает Teleclub в своих соцсетях.

- При всех новых вводных у нас получается абсолютно другой фестиваль. Не тот, который мы изначально планировали и обещали, - рассказали там.

Организаторы объяснил, что долго искали замену украинской группе, так как организовать их выступление в России невозможно. Коллективу запрещено выступать в РФ.

Фестиваль «Смена» должен был пройти на летней сцене Teleclub 6 августа. Купленные билеты можно обменять на другие мероприятия Tele-Club Group.

Ранее в Екатеринбурге отменили традиционный Венский фестиваль музыкальных фильмов, который проходил каждое лето. При этом причину организаторы не раскрывали.