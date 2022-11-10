В Нижнем Тагиле могут запустить по Луганскому проспекту автобусы

Для создания новых маршрутов нужно будет выбрать подрядчика, который займется перевозками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле по Луганскому проспекту могут запустить общественный транспорт. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на мэра Владислава Пинаева.

Возможность запуска пока что находится на стадии обсуждения. При этом глава города отметил, что вдоль дороги как раз уже есть остановки.

Кроме того, власти и ГИБДД при помощи системы «Сигнал-3» изучают, сколько горожан будут пользоваться маршрутами. Это поможет понять, будут ли автобусы востребованы на этом участке.

Для создания новых маршрутов нужно будет выбрать подрядчика, который займется перевозками. Для этого организуют конкурс.

Ранее на сайте госзакупок появился аукцион на покупку двух ретро-трамваев за 142 миллиона рублей. В документах говорится, что трамваи нужно поставить до 10 декабря. Заявки будут приниматься до 17 ноября.