Жителей Нижнего Тагила напугал мужчина спортивного телосложения, мастурбирующий в подъездах

Раздетый мужчина бегал по подъездам Фото: скриншот с видео

Жителей Нижнего Тагила напугал голый мужчина спортивного телосложения, мастурбирующий в подъездах дома № 11 по улице Карла Либкнехта. По словам очевидцев, он перемещался по подъездам через чердак. Кроме того, он иногда выглядывал на улицу.

- Он бегал по подъездам и стоял там у подъезда, делая свое грязное дело, - рассказала женщина группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», - В любой момент рядом могли оказаться дети. О чем и чем только он думал?! Ведь поступки таких людей могут нанести реальную психологическую травму, например, детям. Надеюсь, что никто не пострадал от его необдуманных действий.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» сообщили, что в отделе полиции № 18 организована проверка, устанавливается личность нарушителя общественного порядка.

- В очередной раз в полиции настоятельно рекомендуют гражданам, ставшим очевидцами противоправных деяний, незамедлительно сообщать информацию в органы внутренних дел для своевременного реагирования, - добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что рано утром, 6 ноября на площади Обороны в Екатеринбурге мужчина со спущенными штанами занялся мастурбацией прямо на глазах у прохожих. Проходившим мимо девушкам он предложил посмотреть на его постыдное занятие за деньги. Он даже назвал конкретную сумму.

Отдел полиции №7 в Екатеринбурге проводит проверку по факту нарушения общественного порядка.