Мужчина занялся онанизмом на площади в Екатеринбурге

Мужчина занялся постыдным делом прямо на улице. Фото: скрин с видео паблика "Злой Екатеринбуржец"

Очередной извращенец объявился на улицах Екатеринбурге. Так, рано утром на площади Обороны в районе улиц Луначарского и Большакова мужчина в пуховике, шапке, капюшоне и со спущенными штанами, занялся мастурбацией прямо на тротуаре.

Проходившим мимо девушкам извращенец предложил посмотреть на его постыдное занятие за деньги. Он даже назвал конкретную сумму. Видео появилось в паблике «Злой Екатеринбуржец» в ВК.

После того, как девушка сделала замечание мужчине, он предложил ей посмотреть за 1 тысячу рублей, как он завершит свое дело.

Часть пользователей социальных сетей высказали предположение, что девушка взяли деньги, а другие написали, что извращенцу повезло, что рядом не было детей, иначе ему грозил бы внушительный срок.

Отметим, что отдел полиции №7 в Екатеринбурге проводит проверку по факту нарушения общественного порядка.