По словам горожан, насекомых в магазине очень много Фото: скриншот с видео

Жители Екатеринбурга заметили полчища тараканов в продуктовом магазине. Об этом они рассказали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, насекомые ползают по зоне для выпечки.

- Магазин «Магнит» на улице Высоцкого, 12. Полчища тараканов, раньше покупал тут лепешки, пришел в полный ужас, когда увидел это сегодня, - поделился мужчина.

Он отметил, что считает, что магазин нужно закрывать на полную дезинфекцию.

В пресс-службе сети «Магнит» «КП-Екатеринбург» рассказали, что тараканы, снятые покупателем на видео, появились в зоне продажи тандырных лепешек, которую использует внешний арендатор.

- Сразу же после выявления проблемы были прекращены производство и продажа продукции тандыра. Находившаяся на витринах продукция снята и утилизирована. Проводится генеральная уборка. В ближайшее время состоится внеплановая комплексная дезинсекция. Ведется диалог с арендатором на предмет выявления возможных источников появления тараканов, - рассказали представители магазина.

Напомним, в августе жители Нижнего Тагила пожаловались на тараканов в городской мэрии. По словам подписчика группы «ВКонтакте» «Черный список Тагила» Анны, насекомые были замечены как в зале, так и на «раздаточной». Девушка также отметила, что на тараканов никак не реагируют сотрудники столовой.