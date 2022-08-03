Жители Нижнего Тагила пожаловались на тараканов в мэрии города

Работники администрации тоже не удивляются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Нижнего Тагила пожаловались на тараканов в городской мэрии. По словам подписчика «Черный список Тагила» Анны, насекомые были замечены как в зале, так и на «раздаточной». Девушка также отметила, что на тараканов никак не реагируют сотрудники столовой.

Фото: подписчица "Черный список Тагила"

- Работники администрации тоже не удивляются, кишащими в столовой тараканами, без паники пересаживаются за соседний «пустой» столик, - пожаловалась тагильчанка.

Фото: подписчица "Черный список Тагила"

Напомним, что в январе 2022 года свердловчане также пожаловались на нашествие тараканов. Больше всего страдали жители Уралмаша, Юго-запада, Химмаша и Академического. Женщина, проживающая на улице Гурзуфская, рассказала «КП-Екатеринбург», что с усатыми насекомыми уже не справляются привычные средства.