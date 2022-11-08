Екатеринбургский митрополит назвал главный минус законопроекта о буллинге

Владыка назвал главные минусы закона о буллинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] объяснил, почему отрицательно относится к новому закону о буллинге, который должен оградить детей от травли в школах.

По мнению главы митрополии, у каждого педагога со стажем от 10 лет есть свои способы борьбы с буллингом. Новый законопроект, по его мнению, не защитит ребенка от травли, а вот права учителей и родителей ограничит. Это главный минус документа.

- Вопределенные статьи законопроекта закладываются механизмы, которые под прикрытием благой идеи лишают возможности учителя и родителя самих ограждать своего ребенка, то есть, ограничивают родителей в правах, - рассказывает митрополит Евгений. - В том проекте, который выносился на первое обсуждение, таких закладок очень много. В таком виде этот закон принес бы гораздо больше вреда. Депутаты и общественники это заметили. Это очень хорошо. Надо прорабатывать такие законы, чтобы они работали на ребенка, на нашу страну.

Также в эфире радио «Комсомольская правда» владыка Евгений рассказал о помощи со стороны церкви и прихожан мобилизованным, вреде гаджетов и русских воинах.