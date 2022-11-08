Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Законопроект о буллинге ограничит права родителей и учителей»

Митрополит Евгений поделился мнением по актуальным вопросам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал о том, как виртуальная реальность заменяет человечеству жизнь, почему законопроект о запрете травли детей в школах нужно дорабатывать, как уральцы помогают бойцам СВО и что движет Западом в борьбе с Россией.

«БИЛЛ ГЕЙТС ПОДАЛ ХОРОШИЙ ПРИМЕР»

- В своем выступлении на Всемирном русском народном соборе, который состоялся 24-25 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выражал обеспокоенность тем, что люди погружаются в виртуальный мир. Малыши еще ложку держать не умеют, а уже тянутся к гаджетам. Как вы считаете, можно ли с этим бороться?

- Такая проблема действительно есть. И она создает много препятствий для нормальной жизни. С одной стороны, мы не может откатиться на 50-100 лет назад, и сказать: «Давайте будем жить как раньше, сожжем все гаджеты». Это часть нашей жизни. Вопрос в том, чтобы эта часть не заменяла нам настоящую жизнь. Родители не могут нормально общаться с детьми, друзья с друзьями, супруги друг с другом.

Гаджеты – это часть больших коммерческих проектов. Бизнес настроен на то, чтобы все больше и больше людей уводить в виртуальный мир.

По мнению Владыки, закон о буллинге нуждается в серьезной доработки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я не сторонник того, чтобы что-то запрещать. Билл Гейтс, IT-король, говорит о том, что дает своим детям гаджеты на определенное время для пользования. Это очень хороший пример. У тебя есть задачи, которые ты должен выполнить с применением гаджета, выполни их эффективно, четко, быстро, и продолжай жить.

- Вы тоже присутствуете в виртуальном мире. У вас есть собственный Telegram-канал. Для чего вам понадобился мессенджер?

- Сегодняшняя коммуникация Telegram - канала дает возможность напрямую общаться с людьми. В этом году вы – второй или третий журналист, с которым мы непосредственно в студии общаемся. Telegram – канал дает возможность изложить мысли: а что там владыка думает, какие мысли у него в голове бродят?

«ЧУДЕСА СОВЕРШАЮТ СВЯТЫЕ»

- Вы недавно написали: «В наши дни чудеса нередко совершают святые». Однако, мы видим в последнее время, люди начали ходить не в храмы, а к астрологам, гадалкам. Как объяснить людям, что ходить к ним вредно, причем, не только для кошелька?

- Слушайте, у нас много подмен. Люди приходят в магазин и покупают что-то похожее на молоко. Они уже привыкли к этому. И это не обошло стороной и духовную сторону жизни. Люди ищут чуда любой ценой и побыстрее, так, как они хотят. Но Бог не обещал, что будет так, как мы хотим. Он обещает, что даст то, что нам полезно.

А те, кто хочет быстрее, идут туда, где сделают так, как они просят. Хочешь мужика приворотить, чтобы ушел от кого-то и пришел к тебе, да, вот, пожалуйста, денежку заплати, сейчас я тебе что-то пошепчу. Результат не гарантирован, но у человека есть ожидание, он хочет с заднего двора войти вот в эту духовную сферу. Люди ведутся на это.

Митрополит Евгений считает, что гаджеты подменяют реальный мир виртуальным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мне достаточно часто приходится общаться с людьми, прошедшими этим путем. Только вот знаете, после посещения гадалок человек приходит либо психически поврежденный, либо с какими-то заболеваниями, и говорит, что понимает, в чем источник болезней.

- Атеисты говорят, что поклонение мощам – это тоже шарлатанство. Как мощи помогают исцелиться? Можете объяснить техническим языком?

- Если какое-то устройство сломалось, у нас есть возможность пойти к производителю в авторизованный сервис. Мы понимаем, что этот путь приведет нас к нужному результату, потому что авторизованный сервис напрямую связан с тем, кто создал этот гаджет.

Мы, люди, не сами по себе появились. Есть создатель, мы его именуем Богом. Если у тебя есть проблемы, лучше обратиться к творцу. У Творца есть люди, которые очень крепко связаны с ним. Мы этих людей называем святыми. И когда мы к ним обращаемся, то и они участвуют в том, чтобы нас научить правильной жизни.

Недели не проходит без того, чтобы стать свидетелем – человек обратился к Богу, к тому или иному святому и получил ясный, понятный и полезный для него ответ. Либо через исцеление, либо через отвращение от неправильного жизненного пути.

Митрополит убежден, что у русского воина нет злобы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОРУЖИЕ МОЖЕТ УБИВАТЬ, А МОЖЕТ ЗАЩИЩАТЬ»

- Вы председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, по сути - министр образования. Как Вы оцениваете положение дел в российской системе среднего и высшего образования?

- Что в школе, что в больнице, что в трудовом коллективе главная проблема - отсутствие цели и понимания: ради чего живет наша страна? Когда мы учились в школе, 30-40 лет назад, я хорошо помню, что мне объясняли, зачем я учусь. Я учусь, чтобы стать гражданином, для того, чтобы служить своей стране, чтобы быть полезным. Знаете, я хотел быть полезным, я понимал, что закончатся мои десять лет обучения, и мне все это будет нужно, чтобы совершать возвышенное служение – служить своей стране.

Сегодня такого посыла я не слышу ни в школе, ни в вузе, ни в других сферах. А ведь очень трудно идти по дороге, когда тебе не сказали, куда ты идешь. Нет идеологии. Вот в Америке она есть, в Германии она есть, в Украине она есть. Очень надеюсь, что изменения, которые происходят сегодня в обществе, помогут найти правильные ответы на вопрос: куда мы идем? Ответы, не навязанные извне, а такие, чтобы помогли развиваться нашему обществу.

- Появились разговоры о начальной военной подготовке. Нужна ли она?

- Хорошо бы, чтобы оружие было не нужно. Бог через Библию очень простые посылы дает: есть главная заповедь – любить друг друга. Любое оружие от первого камня, первого ножа до сегодняшних спутниковых систем наведения и беспилотников, это все равно, так или иначе, связано с убийством. Но, оружие может убивать, а может защищать. Если обучение в школе будет связано с наукой защищать ценности, жизнь близких, то это правильные уроки. Я в школе проходит курс начальной военной подготовки, эти уроки у нас проводили люди из военной части. Считаю, что это взбодрит наших детей.

- Как Вы оцениваете законопроект по борьбе с травлей детей в школе, так называемым «буллингом»? И есть ли способы борьбы с этой проблемой?

- У нас часто происходит подмена понятий. У нас принимают закон, связанный с борьбой с курением, а за этим законом стоят производители табачных изделий, которые его лоббируют. Они используют этот закон, как механизм увеличения продаж. Сейчас говорят про закон о буллинге. Под прикрытием благой идеи учителя и родителя лишают возможности самих ограждать своего ребенка от травли, то есть, ограничивают родителей в правах. К сожалению, в том проекте, который выносился на первое обсуждение, таких закладок было очень много. В таком виде этот закон принес бы гораздо больше вреда нежели пользы. Депутаты и общественники это заметили. Это очень хорошо. Надо прорабатывать такие законы, чтобы они работали на ребенка, на нашу страну.

У РУССКОГО ВОИНА НЕТ ЗЛОБЫ

- Вы сказали, что Россия противостоит не НАТО, а злым духам. Как это трактовать?

- Очень просто: когда человек куда-то идет, что-то делает, он движим каким-то духом, либо добром, либо злом. Каким духом движутся те люди, которые приходят и убивают детей, запрещают русский язык, калечат пленных? Это злой дух. Мы не ненавидим ни украинцев, ни немцев, ни англичан. Но, если они массово заражены идеей ненависти, желанием уничтожить тех, кто не принимает их идеи, тогда мы противостоим этим духам.

Я никогда не наблюдал жестокость у русского воина. Он обезоруживал врага и говорил: «Ступай, иди домой, паши землю». Он не ненавидит человека, он старается извести ненависть, дух злобы, который живет в человеке. Русский воин старался победить злобу духом любви.

Всего с 24 февраля 2022 года на приходах Екатеринбургской епархии собрано 10 694 218 рублей и 10 тонн гуманитарного груза, которые были переданы в зону СВО. Фото: Екатеринбургская епархия

- С начала проведения специальной военной операции церковь оказывает гуманитарную помощь мирным жителям, беженцам, восстанавливает храмы в зоне конфликта…

- Церковь действительно очень активно включена в этот процесс. Но я бы здесь переставил акцент – у нас все общество активно включилось. Церковь – это просто очень мотивированная часть общества. Просто люди зачастую обращаются к священнику, которого знают, с просьбой: мы вас знаем, мы вам доверяем, мы хотим собрать какие-то средства, одежду, спецсредства. Помогите сделать так, чтобы вещи дошли до тех, кто в них нуждается. В этом отношении не только священники, но и православные христиане очень ответственно относятся к таким поручениям, как к служению.

Поэтому, действительно, много собираем, перевозим в целости, чтобы не испортилось, не потерялось, не продалось. За несколько месяцев более 10 миллионов рублей были собраны в храмах Екатеринбургской епархии и отправлены нуждающимся. Сейчас две фуры с теплыми вещами, едой, лекарствами, спальными мешками питьем едут в зону конфликта. Сопровождаются грузы очень уважаемыми пастырями. Люди едут туда, рискуя, но понимая, что это их служение.

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