Екатеринбургский митрополит Евгений привел в пример уральцам Билла Гейтса

Глава митрополии посоветовал использовать гаджеты в меру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 8 ноября 2022 года в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал о влиянии гаджетов на жизнь людей. В качестве примера, как нужно пользоваться гаджетами, глава митрополии привел в пример Билла Гейтса, который ограничил для своих детей использование электронных устройств.

- Я не сторонник того, чтобы что-то запрещать или что-то убирать из нашей жизни. Билл Гейтс, it-король, говорит о том, что дает своим детям гаджеты на определенное время, чтобы они ими попользовались, а дальше жили нормальной жизнью. Это очень хороший пример. Всему свое время. Идет урок – ты должен погрузиться в урок, идет общение с родителями – ты должен погрузиться в общение с родителями. У тебя есть задачи, которые ты должен выполнить с применением гаджета, выполни их эффективно, четко, быстро, и продолжай жить жизнью, а не зависать в этих устройствах, - рассказывает митрополит Евгений.

В качестве примера, как нужно пользоваться гаджетами, глава митрополии привел в пример Билла Гейтса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам владыки, из-за гаджетов люди в современном мире перестают общаться друг с другом, подменяя виртуальной реальностью настоящую жизнь.

- Родители не могут нормально общаться со своими детьми, друзья с друзьями, супруги друг с другом. Все бы ничего, но гаджеты – это часть больших коммерческих проектов. Бизнес настроен на то, чтобы все больше и больше людей уводить в том мир, где технологично осуществляется эта коммерция, - заключает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.