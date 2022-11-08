Автомобилисты Екатеринбурга встали в десятибалльных пробках

Глухие заторы образовались как на центральных улицах, так и на отдаленных территориях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вечером 8 ноября встал в огромных пробках. Глухие заторы образовались как на центральных улицах, так и на отдаленных территориях. Сервис «Яндекс. Пробки» оценил их уровень на максимальные 10 баллов.

По данным приложения, наиболее осложнено движение на улицах Малышева, 8 Марта, Лунучарского, Московской, Куйбышева, проспекте Ленина и Космонавтов.

Отчасти такие пробки связаны с изменением погоды в уральской столице. Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Отчасти такие пробки связаны с изменением погоды в уральской столице, после выпавшего снега на дорогах образовалась наледь, которая в некоторых случаях становится причиной аварий.

Напомним, в Екатеринбурге 33-летний водитель отечественной легковушки стал виновником массовой аварии с участием семи машин. Инцидент произошел на пересечении улиц Декабристов и Розы Люксембург.