В Екатеринбурге водитель «четверки» устроил аварию с участием семи машин

Виновника столкновения увезли в больницу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 33-летний водитель отечественной легковушки стал виновником массовой аварии с участием семи машин. Инцидент произошел на пересечении улиц Декабристов и Розы Люксембург.

По предварительным данным, владелец «четверки» пытался проехать между рядами и задел несколько автомобилей. От действий лихача пострадали Fiat Doblo, BMW X5, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Lada Largus, Honda и Hyundai.

- В результате ДТП повреждения получили семь автомобилей. Водитель ВАЗ доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД работают на месте и регулируют движение на данном участке, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды.

Ранее стало известно, что у Ганиной Ямы тепловоз протаранил «Ладу Веста». Как сообщили в свердловском управлении Госавтонинспекции, 58-летний мужчина ехал со стороны поселка Коптяки. Он проигнорировал знак «Стоп» и выехал на рельсы.