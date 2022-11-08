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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 11:11

У Ганиной Ямы тепловоз протаранил «Ладу»

Водитель проигнорировал знак и выехал на рельсы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
В ДТП никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ДТП никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Свердловской области

У Ганиной Ямы тепловоз протаранил «Ладу Веста». Как сообщили в свердловском управлении Госавтонинспекции, 58-летний мужчина ехал со стороны поселка Коптяки. Он проигнорировал знак «Стоп» и выехал на рельсы.

- На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводят процессуальные действия, опрашивают участников. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии никто не пострадал.

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить водителя BMW, который насмерть сбил 11-летнюю девочку.