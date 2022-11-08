На Урале зрители растрогали певицу Лолиту уютными подарками

Концерты Лолиты Милявской в Свердловской области прошли с аншлагом
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Популярная певица Лолита Милявская в начале ноября 2022 года выступила с концертами в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
В Нижнетагильском цирке, где прошло выступление звезды эстрады, зрители задарили Лолиту подарками и поздравили с наступающим днем рождения, который она отметит 14 ноября.
Чаще всего зрители из числа жителей Нижнего Тагила дарили певице теплые вещи, сладости и косметику. Это растрогало Лолиту. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
- Спасибо за свитер, за маски и антицеллюлитные кремы. Еще раз благодарю всех, кто поздравил меня с приближающейся «днюхой»! – сказала певица после концертов в городах Свердловской области.
Отметим, что концерты на Урале прошли с аншлагами, а в Екатеринбурге Лолита сделала громкое заявление.
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