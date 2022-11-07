В Нижнем Тагиле светофоры будут работать по принципу «зеленой волны»

Обновление уже появилось на проспекте Ленина, улицах Карла Маркса и Газетной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле на нескольких улицах организовали работу светофоров по принципу «зеленой волны». Автолюбители смогут проезжать по дороге без остановок со средней скоростью 47 километров в час.
По данным «Тагильского рабочего», установка таких светофоров ведется в нескольких районах города. Цель светофоров заключается в том, чтобы сделать движение владельцев машин и общественного транспорта более упорядоченным.
Так, обновление уже появилось на проспекте Ленина, улицах Карла Маркса и Газетной.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге около дома №71 по улице Степана Разина появился проекционный пешеходный переход. Разметку высвечивают проекторы. Однако они не заменяют полностью «зебры», а лишь дублируют ее в ночное время.