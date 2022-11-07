В Екатеринбург из Ирана привезли зараженные киви

На киви нашли тутовую щитовку Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

В Екатеринбург из Ирана привезли полтонны киви, зараженные карантинным вредителем. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Фрукты прибыли 3 ноября на одну из баз столицы Урала. Во время фитосанитарного контроля на плодах нашли тутовую щитовку (Pseudaulacaspispentagona).

- Однако, учитывая сезонность и природно-климатические условия Свердловской области, а также тот факт, что для здоровья человека щитовка не опасна, оснований для запрета на использование продукции нет, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Специалисты напоминают, что фрукты обязательно нужно тщательно промыть водой переел тем, как есть их.

Ранее, 10 октября, в Екатеринбург 10 октября привезли 8,4 тонны опасных апельсинов из ЮАР. Во фруктах обнаружили карантинного вредителя – красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii).