В Екатеринбург привезли 8,4 тонны опасных апельсинов

Во фруктах обнаружили карантинного вредителя – красную померанцевую щитовку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбург 10 октября привезли 8,4 тонны опасных апельсинов из ЮАР. Во фруктах обнаружили карантинного вредителя – красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii). Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В связи с тем, что основной путь распространения щитовки – посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, зараженная продукция разрешена для реализации на территории Свердловской области, - говорится в сообщении.

Ранее, в сентябре, на Урал привезли зараженные африканские апельсины. Их доставили на одну из продовольственных баз Екатеринбурга. Всего в партии было 18,5 тонн опасных апельсинов из Египта и 20 тонн из Марокко.