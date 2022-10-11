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Общество11 октября 2022 5:54

В Екатеринбург привезли 8,4 тонны опасных апельсинов

Их допустили на полки магазинов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Во фруктах обнаружили карантинного вредителя – красную померанцевую щитовку

Во фруктах обнаружили карантинного вредителя – красную померанцевую щитовку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбург 10 октября привезли 8,4 тонны опасных апельсинов из ЮАР. Во фруктах обнаружили карантинного вредителя – красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii). Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В связи с тем, что основной путь распространения щитовки – посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, зараженная продукция разрешена для реализации на территории Свердловской области, - говорится в сообщении.

Ранее, в сентябре, на Урал привезли зараженные африканские апельсины. Их доставили на одну из продовольственных баз Екатеринбурга. Всего в партии было 18,5 тонн опасных апельсинов из Египта и 20 тонн из Марокко.