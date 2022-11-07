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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:20

Жителям Екатеринбурга для счастья нужно 200 тысяч рублей

Город вошел в пятерку субъектов с высокими запросами
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Для счастья жителям столицы Урала становиться нужно все больше и больше денег

Для счастья жителям столицы Урала становиться нужно все больше и больше денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга для счастья нужно зарабатывать 200 тысяч рублей. Еще в апреле 2022 года горожанам требовалось 188 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob.

При этом в ноябре 2021 года для счастья жителям столицы Урала было нужно 186 тысяч рублей, в мае – 174 тысячи, в январе – 170 тысяч.

- За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205, - говорится в исследовании.

При этом мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам: 226 против 182 тысяч рублей. В пятерку городов с высокими запросами вошли Москва (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч).

Ранее 49% жителей свердловской области признались, что устали и им надоела работа. Их регулярно посещают мысли «Как же я устал(а)», «Как же мне все это надоело». При этом чаще всего об этом думают бухгалтеры, юристы и работники транспорта.