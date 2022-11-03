Почти половине свердловчан надоела работа

Еще 45% заявили, что такие настроения посещают их, но не слишком часто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 49% жителей признались, что устали и им надоела работа. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску сотрудников и работы HeadHunter.

Почти половина опрошенных (49%) признались, что регулярно посещают мысли «Как же я устал(а)», «Как же мне все это надоело» в контексте работы. При этом чаще всего об этом думают бухгалтеры, юристы и работники транспорта.

Еще 45% заявили, что такие настроения посещают их, но не слишком часто. Только 6% свердловчан никогда не испытывают усталости от работы. Чаще всего это руководители.

На постоянную усталость больше жалуются уральцы в возрасте от 025 до 43 лет (49%). Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет (22%). При этом мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы.