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НовостиОбщество4 ноября 2022 5:53

Директор екатеринбургской школы № 163 покинула свой пост

В Департаменте образования объяснили, почему это произошло
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Трудовой договор не стали продлевать

Трудовой договор не стали продлевать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в школе №163 свой пост директора покинула Надежда Набокова. Родители учеников объединились, чтобы поддержать ее даже и создали петицию. Однако, это не помогло и директора учебного заведения все же пришлось сменить.

В Департаменте образования подтвердили этот факт и пояснили, с чем связано увольнение директора школы.

- У Надежды Набоковой закончился срочный трудовой договор, - пояснили «КП-Екатеринбург» в департаменте образования.

Продлевать договор с Надеждой Набоковой не стали. Теперь обязанности директора в учебном заведении исполняет ее заместитель – Светлана Бадирдинова.

Ранее мы сообщали, что директора кировградской школы увольняли с поста. Кандидатуру Екатерины Сафроновой рассматривали на заседании городского совета. Она объясняла, что это было связано с окончанием срочного трудового договора.