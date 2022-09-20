Директор школы в Кировграде объяснила, почему ее увольняют посреди учебного года

Фото: социальная сеть «Вконтакте» личная страница Екатерины Сафроновой

В Кировграде родители учеников школы № 1 собирают подписи, чтобы поддержать директора Екатерину Сафронову. Дело в том, что в октябре истекает срок трудового договора, который был заключен сроком на 5 лет. Однако, родители не намерены расставаться с любимым директором.

Окончательное решение по поводу кандидатуры Екатерины Сафроновой будет принято на заседании градсовета, 21 сентября.

- Заканчивается трудовой договор. Он был срочный и его заключили на 5 лет. Продлят его или нет, это решит работодатель, глава администрации. На это решение я не смогу повлиять. Встреча со мной и представителями администрации назначена на завтра. В школе № 1 я работаю уже 29 лет. С 2017 года в должности директора. Родители обеспокоены, поддерживают, - рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина Сафронова.

Обращение к главе Кировграда и депутатам о том, чтобы оставить Екатерину Сафронову на должности подписали уже 200 родителей.

- Мы выступаем категорически против смены директора нашей школы. Так как за время ее работы, она зарекомендовала себя грамотным руководителем, профессионалом своего дела и хорошим хозяйственником, - сообщается в открытом письме от родителей учеников школы № 1.

Кроме того, Екатерина Сафронова отметила, что желает продолжить работу в школе № 1.

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