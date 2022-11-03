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НовостиОбщество3 ноября 2022 17:32

В Екатеринбурге открыли мемориальную доску Герою России Роману Шадрину

Памятная табличка появилась на стене дома по улице Павла Шаманова
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: пресс-служба Уральского округа Росгвардии

Фото: пресс-служба Уральского округа Росгвардии

В Екатеринбурге открыли мемориальную доску Герою России генерал-майору Роману Шадрину, который скончался в прошлом году в возрасте 54 лет. Памятная табличка появилась на стене дома по улице Павла Шаманова в Академическом районе.

- Для нынешнего поколения военнослужащих и сотрудников генерал Шадрин является образцом мужества, самоотверженности, профессионализма, беззаветного служения Отечеству, волевого, справедливого и принципиального генерала, талантливого военачальника, - отметил командующий округом в своем обращении к присутствующим.

В церемонии открытия памятной таблички приняли участие родственники и близкие Романа Шадрина, а также его боевые товарищи. Участники возложили цветы и почтили память своего героя-земляка минутой молчания

Напомним, что Роман Шадрин был также известен как экс-директор ЦПКиО им. Маяковского. Основную часть жизни Роман Шадрин посвятил службе в вооруженных силах. В отставку он ушел в 2012-м году в звании генерал-майора. За участие в первой чеченской войне Роман Шадрин был удостоен звания Героя России.