В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту столкнулись три легковушки и рейсовый автобус

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки стал виновником массовой аварии на Блюхеровском мосту, в которой пострадали два человека. ДТП произошло вечером 3 ноября. По предварительным данным, владелец Lada Granta нарушил правила при перестроении.

- Lada Granta, которая ехала со стороны Березовского, при перестроении врезалась в BMW, немецкую иномарку отбросило на Lexus и междугородний автобус, который ехал до Туринска. После этого отечественная легковушка влетела еще и в Ford, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В аварии пострадал сам виновник, а также его пассажир, их увезли в ГКБ № 36 с черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга. Из-за ДТП на путепроводе выросла огромная пробка.

Ранее свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о гололеде до 4 ноября. По сообщениям синоптиков, в ночь на пятницу в регионе ожидается мокрый снег, а также минусовая температура, это может стать причиной осложнения ситуации на дорогах.