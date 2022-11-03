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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:22

Уральские спасатели продлили предупреждение о гололеде в регионе

В ночь на пятницу в регионе ожидается мокрый снег и минусовая температура
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ночью и днем 4 ноября местами в области ожидаются сильные гололедные явления

Ночью и днем 4 ноября местами в области ожидаются сильные гололедные явления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о гололеде до 4 ноября. По сообщениям синоптиков, в ночь на пятницу в регионе ожидается мокрый снег, а также минусовая температура, это может стать причиной осложнения ситуации на дорогах.

- Ночью и днем 4 ноября местами в области ожидаются сильные гололедные явления. Просим свердловчан и гостей Среднего Урала быть предельно бдительными и осторожными! Берегите себя, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, пешеходам рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве и держать руки свободными для удержания равновесия. Кроме того необходимо передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе дороги.